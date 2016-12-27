Египет, «Ростех» и стадион. Итоги вторника

«Ростех» планирует продать 25% «Калашникова», Путин запустил газопровод в Крым, Московский суд признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом, Минтранс назвал сроки возобновления авиасообщения с Египтом , «Ростех» получит 100% акций «Уралвагонзавода», а Смольный сообщил о завершении работ на стадионе на Крестовском острове в Петербурге. Таким стал вторник.

Госкорпорация «Ростех» планирует в 2017 году продать 25% акций концерна «Калашников». Покупателями, как ожидается, станут частные инвесторы: генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко, а также президент и совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев.

Путин запустил газопровод в Крым. Протяженность гаопровода «Краснодарский край – Крым» составляет 358,7 км. Труба проходит через озеро Тузла и Керченский пролив.

Дорогомиловский суд Москвы признал события, произошедшие в Киеве в 2014 году, государственным переворотом. В суде заявили, что Москва обязана дать произошедшим событиям правовую оценку из-за того, что «между российским и украинским народами сложились уникальные отношения».

Минтранс назвал сроки открытия авиасообщения с Египтом. По словам главы ведомства Максима Соколова, авиасообщение может возобновиться в январе следующего года.

Госкорпорация «Ростех» получила 100% акций «Уралвагонзавода». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В течение 18 месяцев правительство передаст 100% УВЗ в собственность «Ростеха».

Администрация Петербурга сообщила о завершении работ на стадионе на Крестовском острове. Ростехнадзор провел проверку стадиона, а комитет по строительству принял арену.