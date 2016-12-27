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27.12.16 / 21:37 Новости / Россия и мир

Скончалась актриса Кэрри Фишер – СМИ

В возрасте 60 лет

кэрри фишерОт сердечного приступа скончалась актриса, сыгравшая Лею из саги «Звездные войны», Кэрри Фишер. Об этом во вторник сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Актрисе было 60 лет. Фишер умерла от сердечного приступа, случившегося во время полета в Лос-Анджелес. Ранее сообщалось о том, что актрису госпитализировали. Но позже СМИ заявили о стабилизации ее состояния.

Добавим, Кэрри Фишер начала свою актерскую карьеру в 1973 году в мюзикле «Ирэн». Самую большею известность она получила благодаря роли принцессы Леи из киносаги «Звездные войны». В 2015 году она заявила, что собирается написать книгу с воспоминаниями о съемках в саге. Также Фишер снималась в таких художественных фильмах как «Сердцеедки», «Крик-3» и другие.

По материалам: tmz.com
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