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27.12.16 / 00:09 Новости / Общество / Россия и мир

Командир Ту-154 хотел посадить самолет на воду

Об этом говорят повреждения хвоста

крым море лето отдых туризм севастопольПовреждения хвостовой части самолета Минобороны РФ Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно говорят о том, что судно пытались посадить на воду. Об этом пишет в понедельник ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сообщил собеседник агентства. Отмечается, что водолазы пока не подняли обломки хвоста самолета со дна.

Напомним, в минувшее воскресенье военный самолет Ту-154 потерпел крушение. На борту находились 92 человека, погибли все пассажиры и члены экипажа. В акватории Черного моря ведется поисково-спасательная операция. В настоящее время обнаружены около 80 тел, в частности, тело командира экипажа Романа Волкова.

По материалам: tass.ru
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