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27.12.16 / 05:58 Новости / Политика / Россия и мир

Королевская семья Саудовской Аравии направила $10 млн на помощь Сирии

Половину суммы пожертвовал лично король Салман

король Саудовской Аравии СалманКоролевская семья Саудовской Аравии пожертвовала около $10 млн из своих личных средств на помощь Сирии. Об этом сообщило в понедельник Saudi Press Agency.

Половину суммы пожертвовал из своих личных средств король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Сын короля, министр обороны Мохаммад бин Салман, пожертвовал около $2,5 млн. Такую же сумму направил в Сирию наследный принц и министр внутренних дел страны Мохаммад ибн Наиф.

Добавим, власти Саудовской Аравии ранее объявили кампанию по сбору средств на помощь Сирии. Всего планируется собрать около $26 млн. Деньги направят на на медицинскую и гуманитарную помощь сирийцам. Также власти заявили о намерении создать лагерь для беженцев, но пока не уточнили, когда и где он будет построен.

По материалам: spa.gov.sa
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