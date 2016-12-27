Королевская семья Саудовской Аравии направила $10 млн на помощь Сирии Половину суммы пожертвовал лично король Салман

Королевская семья Саудовской Аравии пожертвовала около $10 млн из своих личных средств на помощь Сирии. Об этом сообщило в понедельник Saudi Press Agency.

Половину суммы пожертвовал из своих личных средств король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Сын короля, министр обороны Мохаммад бин Салман, пожертвовал около $2,5 млн. Такую же сумму направил в Сирию наследный принц и министр внутренних дел страны Мохаммад ибн Наиф.

Добавим, власти Саудовской Аравии ранее объявили кампанию по сбору средств на помощь Сирии. Всего планируется собрать около $26 млн. Деньги направят на на медицинскую и гуманитарную помощь сирийцам. Также власти заявили о намерении создать лагерь для беженцев, но пока не уточнили, когда и где он будет построен.