ЛДПР за последние четыре года внесла до 25% от всех законопроектов депутатов Госдумы В осеннюю сессию его коллеги внесли 181 законопроект

Члены фракции ЛДПР в Государственной думе за последние четыре года внесли на рассмотрение российского парламента до 25% от всех законопроектов. Об этом во вторник сообщил депутат Госдумы Олег Лавров, передает корреспондент АБН.

Депутат отметил, что в осеннюю сессию его коллеги внесли 181 законопроект. “Мы на втором месте после “Единой России”, — уточнил парламентарий.

По словам Лаврова, нередко законопроекты депутатов от ЛДПР отклоняют, а после аналогичные документы принимают с подачи партии большинства. “К примеру, несколько лет назад мы вносили законопроект о необходимости составления черного списка авиадебоширов. Тогда он был отклонен. Сейчас схожий законопроект внесла “Единая Россия”. Но мы не против — главное, чтобы нас услышали”, — отметил депутат Госдумы.

На прошедших выборах в Государственную думу ЛДПР заняла третье место. Она набрала 13,14% голосов избирателей. Фракция от ЛДПР в Госдуме состоит из 39 депутатов. Лидер фракции — Владимир Жириновский.