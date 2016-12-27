Глава петербургского отделения ЛДПР Капитанов отстранен от должности И назначен исполняющим обязанности

Глава петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов отстранен от должности и назначен исполняющим обязанности до того, как будет принято решение о новом составе городского совета партии. Об этом во вторник сообщил депутат Государственной думы Олег Лавров, передает корреспондент АБН.

Он также добавил, что об этом будет обновлено на ближайшем совете партии. Решение о дальнейшем составе городского совета ЛДПР будет принято на конференции партии через три месяца.

Как ранее сообщало АБН, изменения в составе петербургского отделения ЛДПР происходят на фоне перемен структуры представительства партии в Северной столице. Вместо десяти местных отделений появится восемь – по количеству одномандатных округов. Также в Петербурге появится 25 первичных отделений. Аналогичные изменения в ближайшем будущем произойдут еще в нескольких субъектах России.