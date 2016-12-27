ЛДПР изменит структуру представительства в Петербурге Будет восемь местных и 25 первичных отделений

ЛДПР изменит структуру своего представительства в Петербурге — вместо десяти местных отделений станет восемь. Об этом во вторник сообщил депутат Государственной думы Олег Лавров, передает корреспондент АБН.

“В Петербурге мы сделаем восемь местных и 25 первичных отделений. Это соответствует нынешней нарезке избирательных округов по выбору депутатов в Госдуму и ЗакС Петербурга. Таким образом, мы привязываем себя к выборам. Это усиливает ответственность”, — отметил Лавров.

В будущем подобные изменения произойдут еще в трех-четырех субъектах РФ. Депутат добавил, что состав петербургского городского совета партии будет распущен. Новый его состав будет определен через три месяца на конференции партии.

Напомним, на прошедших выборах в Законодательное собрание Петербурга ЛДПР набрала 12,53% голосов избирателей. В нынешнем составе депутатов ЗакСа ЛДПР представляют Олег Капитанов, Максим Яковлев и Виктор Сысоев. Сысоев – самый молодой депутат ЗакСа. В ноябре граждане заметили, что он дает однотипные ответы на разные вопросы.