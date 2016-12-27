«Лента» подписала соглашение о сотрудничестве с белорусским «Еврооптом» Стороны будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах

Российский ритейлер «Лента» подписал соглашение о сотрудничестве с белорусским «Евроторгом», управляющим сетью «Евроопт». Об этом сообщили в «Ленте» во вторник.

«В рамках подписанного соглашения компании намерены всесторонне изучить возможности для организации совместных закупок продовольственных и непродовольственных товаров. «Лента» и «Евроопт» будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах, и в случае взаимного интереса, участвовать в совместных программах закупок», — говорится в сообщении компании. Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие ритейлеров в области собственных торговых марок.

«Лента» — пятая по размеру выручки за 2015 год сеть гипермаркетов в России и первая по размеру торговых площадей. Компания была основана в 1993 году. Она управляет 185 гипермаркетами в 77 городах России. В текущем году ритейлер открыл 46 магазинов. Компания «Евроторг» управляет 450 магазинами. Они расположены в 122 населенных пунктах Беларуси.