Юрия Лужкова выписали из больницы Он встретит Новый год на горнолыжном курорте

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков.

Лужков пробыл в больнице два дня, подчеркнул Теребков. По его словам, бывший мэр столицы встретит Новый год в окружении семьи на горнолыжном курорте.

Добавим, 23 декабря СМИ сообщили, что Лужкова экстренно госпитализировали и он находится в реанимации. Позже Теребков опроверг эту информацию. Лужков заявил, что болел воспалением легких.

Напомним, Лужкову 80 лет. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.