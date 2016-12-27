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27.12.16 / 16:16 Новости / Общество / Россия и мир

Юрия Лужкова выписали из больницы

Он встретит Новый год на горнолыжном курорте

ЛужковЭкс-мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Геннадий Теребков.

Лужков пробыл в больнице два дня, подчеркнул Теребков. По его словам, бывший мэр столицы встретит Новый год в окружении семьи на горнолыжном курорте.

Добавим, 23 декабря СМИ сообщили, что Лужкова экстренно госпитализировали и он находится в реанимации. Позже Теребков опроверг эту информацию. Лужков заявил, что болел воспалением легких.

Напомним, Лужкову 80 лет. Он был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.

По материалам: ria.ru
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