Медиагруппа Коломойского закрывает проект Ukraine Today Поддержку проекта считают нецелесообразной

Медиахолдинг бизнесмена Игоря Коломойского «1+1 Media» объявил о закрытии проекта иновещания Ukraine Today. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте холдинга в понедельник.

«Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство в то же время демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно», — сказано в заявлении гендиректора группы Александра Ткаченко. Проект прекратит существование с 1 января 2017 года.

Добавим, Ukraine Today был создан в августе 2014 года. Он круглосуточно транслировал новости на английском языке. Телеканал был доступен жителям Украины, России и некоторых европейских стран. В апреле текущего года Ukraine Today стал вещать только в интернете. Это объяснили недостатком инвестиций и экономическими проблемами.