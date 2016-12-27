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27.12.16 / 00:58 Новости / Общество / Россия и мир

Медиагруппа Коломойского закрывает проект Ukraine Today

Поддержку проекта считают нецелесообразной

Телевидение реклама capitalpost.ruМедиахолдинг бизнесмена Игоря Коломойского «1+1 Media» объявил о закрытии проекта иновещания  Ukraine Today. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте холдинга в понедельник.

«Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство в то же время демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно», — сказано в заявлении гендиректора группы Александра Ткаченко. Проект прекратит существование с 1 января 2017 года.

Добавим, Ukraine Today был создан в августе 2014 года. Он круглосуточно транслировал новости на английском языке. Телеканал был доступен жителям Украины, России и некоторых европейских стран. В апреле текущего года Ukraine Today стал вещать только в интернете. Это объяснили недостатком инвестиций и экономическими проблемами.

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