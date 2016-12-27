«Медиалогия» назвала самые громкие отставки и назначения 2016 года На первых трех местах – отставки Улюкаева, Астахова и Слуцкого

«Медиалогия» составила рейтинг отставок и назначений за 2016 год. Об этом во вторник сообщили в «Медиалогии».

На первом месте оказалась отставка Алексея Улюкаева, на место которого назначили замминистра финансов Максима Орешкина. На втором месте среди отставок и назначений – назначение Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка, а также отставка с этого поста Павла Астахова. На третьем месте – уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера сборной России по футболу, назначение вместо него Станислава Черчесова.

Также в «десятку» попали кадровые изменения на посту министра образования (уход Ливанова, назначение Ольги Васильевой) и отставка губернатора Кировской области Никиты Белых. На шестом и седьмом месте рейтинга — назначение первым заместителем руководителя администрации президента Сергея Кириенко, а его начальником – Антона Вайно. Далее — избрание спикером Государственной думы Вячеслава Володина, а главой Центризбиркома – Эллы Памфиловой. Замыкает десятку лучших досрочная отставка губернатора Забайкальского края Константина Ильковского и назначение исполняющей его обязанности Натальи Ждановой.

«Медиалогия» составляет рейтинг, исходя из заметности событий. Ее высчитывают по специальному показателю «Медиалогии», которые позволяют определить наиболее яркие сообщения в влиятельных СМИ. База СМИ «Медиалогии» включает около 36,5 тыс. источников. Среди них телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг рассчитывали за период с 1 января по 26 декабря.