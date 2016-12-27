Медведев позволил 20 регионам создать зоны территориального развития Среди них шесть республик Северного Кавказа

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет 20 регионам создать зоны территориального развития (ЗТР) с государственной поддержкой. Соответствующее постановление от 21 декабря Кабмин опубликовал во вторник.

Среди регионов – шесть республик Северного Кавказа, а также Алтай, Бурятия, Карелия, Забайкальский и Приморский края, Ивановскую, Кировскую, Курганскую, Магаданскую и Мурманскую области, Еврейскую автономную область и другие регионы. Это позволит регионам с относительно невысоким потенциалом развития создать условия, способствующие ускорению его роста.

Отметим, неделю назад Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка получения субсидий на создание технопарков. Так, вместо паспорта индустриального или технопарка будет необходимо иметь паспорт комплексного инвестиционного проекта.