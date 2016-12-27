Минобороны РФ опробовало новое оружие в Сирии Более 160 наименований вооружения

Вооруженные силы России опробовали новое оружие в Сирии. Об этом во вторник сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Военные опробовали более 160 наименований новейшего вооружения. «В целом оно доказало свою высокую надежность», — сказал глава Минобороны.

По словам Шойгу, в российской армии продолжается плановое перевооружение войск. В рамках программы военные получили 24 надводных корабля, 2 многоцелевые подводные лодки, более 800 артиллерийских систем и свыше 750 боевых бронированных машин.

Отметим, ранее Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину об окончании операции по выводу боевиков с востока Алеппо. Министр отметил, что освобождение города прошло в «тесном контакте» с Ираном и Турцией. Напомним, операция завершилась 22 декабря.