Специалисты Минобороны назвали приоритетную версию крушения Ту-154 – источник Ошибка пилотирования

Специалисты министерства обороны назвали приоритетную версию крушения Ту-154. Эксперты провели предварительный анализ и назвали одну из версий во вторник.

Источник из центра ВВС Минобороны сообщил «Интерфаксу», что приоритетной считают версию ошибки пилота. Официального подтверждения пока нет.

Отметим, ранее другой источник агенства сообщил, что самолет мог упасть из-за недостаточной подъемной силы крыла. Закрылки не сработали согласованно, подъемную силу самолет потерял. Источники Life рассказали, что перед падением пилот ругался на закрылки.

Следственный комитет тем временем допросил очевидцев падения. Один из них даже успел снять видео авиакатастрофы.

Самолет упал в Черное моря рядом с Сочи, взлетев с аэродрома в Адлере. Погибли 92 человека. Среди них – артисты ансамбля Александрова и Елизавета Глинка (Доктор Лиза).