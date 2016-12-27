Москалькова посетила российских военных в СИЗО на Украине Оба пожаловались на отсутствие юридической защиты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в СИЗО украинского города Николаев двух российских военнослужащих. Об этом она рассказала в понедельник.

«Буквально мы только что вышли из СИЗО города Николаев, где посетили двоих военнослужащих, которые были похищены на границе России и Украины со стороны Крыма и находятся в СИЗО», — сообщила Москалькова. Она посетила СИЗО с украинским омбудсменом Валерией Лутковской.

Москалькова побеседовала с обоими военными и назвала разговор «подробным». Она сказала, что "всего беспокоит и Одинцова, и Баранова осуществление защиты: и один, и другой просили заменить защитника и просили помочь, потому что услуги адвокатов достаточно дорогостоящие".