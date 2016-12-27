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27.12.16 / 18:30 Новости / Россия и мир

Москва стала лидером по продаже машин с пробегом за 11 месяцев

На ее долю пришлось 6% от всего рынка

Фото: metronews.ru

Фото: metronews.ru

Москва стала лидеров в Росси по объему продажи машин с пробегом за январь—ноябрь 2016 года. Об этом во вторник сообщили в Автостате.

Согласно результатам исследования, на долю Москвы пришлось более 6% от всего рынка. За отчетный период в столице продали свыше 301 тыс. машин, а в Подмосковье – 275,9 тыс. автомобилей. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край, Петербург и Ростовская область.

Добавим, всего в стране продали 4,75 млн машин за 11 месяцев. Это на 6,7% год к году.

Напомним, рынок иномарок с пробегом в России за 11 месяцев 2016 года увеличился на 12,3% год к году. Он превысил 3,2 млн машин.

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