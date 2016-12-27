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27.12.16 / 23:52 Новости / Россия и мир

В Мосуле задержали помощника главаря ИГ — СМИ

И еще 14 боевиков

freshnovosti.com аль-багдади игил глава

аль-Багдади

В Мосуле задержали одного из помощников главаря террористической группировки «Исламское государство». Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Боевика Абу Хариса аль-Матьюти захватили бойцы антитеррористического подразделения на берегу реки Тигр. Также вместе с ним задержали еще 14 боевиков. О местоположении террористов сообщили местные жители.

Добавим, о нахождении самого лидера ИГ аль-Багдади ранее появлялись разные данные. Так, сообщалось, что он находится в районе Мосула, на границе с Сирией или в городе Ракка. Также неоднократно сообщалось о его ранении или гибели. Наземная операция по освобождению Мосула проводится с октября.

По материалам: tass.ru
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