В Мосуле задержали помощника главаря ИГ — СМИ И еще 14 боевиков

В Мосуле задержали одного из помощников главаря террористической группировки «Исламское государство». Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Боевика Абу Хариса аль-Матьюти захватили бойцы антитеррористического подразделения на берегу реки Тигр. Также вместе с ним задержали еще 14 боевиков. О местоположении террористов сообщили местные жители.

Добавим, о нахождении самого лидера ИГ аль-Багдади ранее появлялись разные данные. Так, сообщалось, что он находится в районе Мосула, на границе с Сирией или в городе Ракка. Также неоднократно сообщалось о его ранении или гибели. Наземная операция по освобождению Мосула проводится с октября.