Кремль опроверг назначение Бабича российским послом в Турции По этому вопросу пока нет решений

В Кремле опровергли сообщения о вероятном назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на должность посла России в Турции. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, информация о назначении Бабича не соответствует действительности. «Пока никаких решений нет», — сказал Песков. Он не смог сказать, когда станет известно имя нового посла в Турции.

Напомним, о том, что Бабич станет новым послом РФ в Турции, сообщил телеканал «Дождь». Назначение якобы произойдет в 2017 году, сообщили близкие к Кремлю источники.

Ранее Бабича хотели назначить послом России на Украине. Однако Киев не утвердил его кандидатуру.