Все новости

27.12.16 / 12:37 Новости / Политика / Россия и мир

Кремль опроверг назначение Бабича российским послом в Турции

По этому вопросу пока нет решений

флаг турция россия

Фото АБН

В Кремле опровергли сообщения о вероятном назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича на должность посла России в Турции. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, информация о назначении Бабича не соответствует действительности. «Пока никаких решений нет», — сказал Песков. Он не смог сказать, когда станет известно имя нового посла в Турции.

Напомним, о том, что Бабич станет новым послом РФ в Турции, сообщил телеканал «Дождь». Назначение якобы произойдет в 2017 году, сообщили близкие к Кремлю источники.

Ранее Бабича хотели назначить послом России на Украине. Однако Киев не утвердил его кандидатуру.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016