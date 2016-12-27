Нефть Brent торгуется по $55,16 за баррель WTI - $53,17

На торгах Межконтинентальной биржи ICE в четверг баррель нефти Brent в 10:59 по московскому времени торгуется по $55,16 за баррель. С конца прошлой торговой сессии ее стоимость не изменилась.

Баррель WTI стоит $53,17. Рост составил 0,28%.

Аналитики связывают слабую волатильность рынка с ожиданиями игроков сокращения нефтедобычи. Договоренности ОПЕК и стран, не входящих в картель, вступают в силу с начала 2017 года.

Напомним, страны ОПЕК должны сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Ежесуточную добычу не входящих в картель стран нужно снизить на 558 тыс. баррелей. Из них 300 тыс. баррелей в день приходится на Россию.