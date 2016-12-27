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27.12.16 / 02:28 Новости / Общество / Россия и мир

Очевидец дал показания о «странной» посадке Ту-154 на воду

Это говорит в пользу версии следствия об ошибке пилота

россия авиакомпания самолет авиацияСотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставший свидетелем крушения Ту-154, рассказал о странном положении судна во время попытки посадку на воду. Об этом пишет в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию катастрофы. 

По словам очевидца, самолет стал быстро снижаться к воде, как будто собирался совершить на нее посадку. При этом, сообщил он, положение лайнера показалось ему странным, так как его хвост был неестественно задран.

Положение самолета он сравнил с положением мотоцикла, поставленным водителем на заднее колесо. Свидетель рассказал, что самолет задел поверхность моря хвостом и после этого быстро затонул.

Издание отмечает, что в настоящее время версия ошибки пилотирования является приоритетной. Крушение также могло произойти из-за технических неполадок.

По материалам: kommersant.ru

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