«Онэксим» продала «ОПИН» структурам Романа Авдеева По котировкам на Московской бирже пакет стоит около 5 млрд рублей

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала 90,99% ПАО «ОПИН» структурам Романа Авдеева. Об этом в «Онэксим» сообщили во вторник.

«Онэксим» продала все принадлежавшие ей акции «ОПИН», в результате структуры Авдеева получили права на земельный банк и все девелоперские проекты «ОПИН». Исходя из котировок на Московской бирже, пакет стоит около 5 млрд рублей.

Общая площадь проектов «ОПИН» составляет более 500 тыс. кв. м. Компания была первой девелоперской фирмой, которая выпустила акции на торги на Московской бирже. «Онэксим» купила акции «ОПИН» в 2002 году, а в 2008 приобрела контролирующий пакет.

Отметим, о продаже «ОПИН» Роману Авдееву «Ведомости» писали в июле 2016 года. Тогда же газета писала о продаже всех российских активов Михаила Прохорова. В «Онэксим» эти данные отвергли. С того момента «Онэксим» продал доли в «Русале» и «Ренессанс капитале», а также миллиардер продал долю в «Уралкалии». Также «Онэксим» владеет почти половиной акций ОАО «Квадра», компанией «Интергео», страховой компанией «Согласие», 83% акций в банке «Ренессанс Кредит», банком «Международный финансовый клуб», более 50% ЗАО «ОПтоГан», журналом «Сноб» и почти 60% медиахолдинга РБК.

Роман Авдеев контролирует 85% акций Московского кредитного банка. Также возглавляет инвестиционный концерн «Россиум», совладеет фабрикой «Акос Тэкс», а также владеет агентством недвижимости «Домус финанс».