Все новости

27.12.16 / 20:45 Новости / Россия и мир / Финансы

«Пассажиры» обогнали «Елки-5» по сборам в киноуикэнд в России

"Звездные войны" остались на третьем месте

пассажиры фильмФантастический триллер «Пассажиры» обогнал комедию «Елки-5» по сборам в прошедший российский киноуикэнд. Об этом во вторник сообщили аналитики портала «Кинобизнес».

«Пассажиры» получили 286 млн рублей. «Елки-5» — только 186 млн рублей. При этом обе ленты идут всего по четыре дня. Однако «Пассажиров» транслировали на 2,3 тыс. экранов, а «Елки-5» — на 1,4 тыс. экранов.

Отметим, по сравнению с прошлой неделей позиции потеряли «Звездный войны: Изгой». Всего в России фильм собрал уже более 500 млн рублей.

В «Пассажирах» снялись в главных ролях Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт. Фильм повествует о том, как на космическом корабле между двумя планетами люди проснулись на 60 лет раньше положенного срока.

Главный продюсер и режиссер «Елки-5» — Тимур Бекмамбетов. В главных ролях – Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко. Первые «Елки» вышли в России в 2010 году, продолжения снимали в 2011, 2013, 2014 и 2015 годах.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016