«Пассажиры» обогнали «Елки-5» по сборам в киноуикэнд в России "Звездные войны" остались на третьем месте

Фантастический триллер «Пассажиры» обогнал комедию «Елки-5» по сборам в прошедший российский киноуикэнд. Об этом во вторник сообщили аналитики портала «Кинобизнес».

«Пассажиры» получили 286 млн рублей. «Елки-5» — только 186 млн рублей. При этом обе ленты идут всего по четыре дня. Однако «Пассажиров» транслировали на 2,3 тыс. экранов, а «Елки-5» — на 1,4 тыс. экранов.

Отметим, по сравнению с прошлой неделей позиции потеряли «Звездный войны: Изгой». Всего в России фильм собрал уже более 500 млн рублей.

В «Пассажирах» снялись в главных ролях Дженнифер Лоуренс и Крис Пратт. Фильм повествует о том, как на космическом корабле между двумя планетами люди проснулись на 60 лет раньше положенного срока.

Главный продюсер и режиссер «Елки-5» — Тимур Бекмамбетов. В главных ролях – Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко. Первые «Елки» вышли в России в 2010 году, продолжения снимали в 2011, 2013, 2014 и 2015 годах.