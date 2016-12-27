В Подмосковье ввели в эксплуатацию три газопровода В Дмитровском, Талдомском и Можайском районах

В Московской области ввели в эксплуатацию три газопровода. Об этом во вторник сообщили в министерстве энергетики.

Газопроводы сдали в Дмитровском, Талдомском и Можайском районах. Их общая протяженность составляет 15,5 км. Они газифицируют дома более 2 тыс. местных жителей.

Отметим, за последние три года темпы газификации в области выросли более чем в 3,5 раза. В 2016 году к подключению к газу подготовят дома более 30,5 тыс. жителей в 80 населенных пунктах. В 2017 году планируют построить 80 газопроводов в 82 городах и селах. В них проживают 32,9 тыс. человек.