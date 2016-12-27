Болгарский президент заявил о желании Москвы «подорвать» ЕС изнутри «Есть много признаков»

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается «подорвать ЕС изнутри». Такое заявление он сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

По мнению Плевнелиева, «есть много признаков», что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. Россия, в частности, финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах ЕС.

Отметим, Росен Плевнелиев стал президентом Болгарии в 2012 году. Его полномочия истекают в январе 2017 года. Следующим президентом станет бывший главнокомандующий национальных ВВС генерал Румен Радев.