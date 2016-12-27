Все новости

27.12.16 / 14:46 Новости / Политика / Россия и мир

Болгарский президент заявил о желании Москвы «подорвать» ЕС изнутри

«Есть много признаков»

16.08.16 Фото: unextor.ru

16.08.16
Фото: unextor.ru

Президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия пытается «подорвать ЕС изнутри». Такое заявление он сделал в интервью газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

По мнению Плевнелиева, «есть много признаков», что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. Россия, в частности, финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах ЕС.

Отметим, Росен Плевнелиев стал президентом Болгарии в 2012 году. Его полномочия истекают в январе 2017 года. Следующим президентом станет бывший главнокомандующий национальных ВВС генерал Румен Радев.

По материалам: dw.com
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016