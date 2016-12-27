Петербургские подростки в 2016 году на 12,2% реже нарушали закон Нарушают чаще всего школьники

Петербургские подростки в 2016 году на 12,2% реже нарушали закон, чем в 2015 году. Об этом во вторник журналистам рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних городской прокуратуры Ольга Качанова, передает корреспондент АБН.

Ольга Качанова отметила, что преступность несовершеннолетних носит латентный характер. «Мы констатируем снижение, но, как правило, если органы начинают раскрывать так называемые „глухие“ преступления, опять наблюдается скачок», — пояснила представитель прокуратуры.

По словам Качановой, в 2016 году несовершеннолетние в Петербурге чаще всего попадали в поле зрения правоохранительных органов за разбой, грабежи и преступления, связанные с оборотом наркотиков. Чаще всего закон нарушают молодые люди в возрасте 16-17 лет, которые учатся в средних образовательных учреждениях. Студенты и работающая молодежь ловят на нарушении закона гораздо реже.

Напомним, комитет по молодежной политике совместно с комитетом по информатизации и связи создали единую автоматизированную систему учета трудных подростков. Ее запуск запланирован на 2017 год.

Система будет работать в рамках обновленной программы по социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних и молодых людей от 14 до 19 лет, склонных к правонарушениям. Разработать новый подход к работе с трудными подростками в Смольном решили после того, как у них начались проблемы с профильной организацией «Новое поколение». Она с 1993 года занималась социальной адаптацией проблемных молодых людей. В 2016 году «Новое поколение» оказалось на грани закрытия. Это произошло из-за конфликта, который произошел между комитетом по молодежной политике и организацией. Отметим, ранее депутат ЗакСа от «Партии роста» Максим Резник со ссылкой на ГУ МВД Петербурга сообщал, что прекращение фактической деятельности «Нового поколения» негативно сказалась на подростковой преступности.