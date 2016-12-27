Полтавченко пообещал наказать желающих «нагреть руки» на строительстве стадиона

Любые попытки хищений при строительстве стадиона на Крестовском острове будут строго наказаны. Об этом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью информагентствам в понедельник.
«И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе, и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что подобная политика останется «неизменной».
Полтавченко заверил журналистов, что в скором времени стадион начнет работать и «радовать горожан». «Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал», — подытожил губернатор.
Напомним, накануне Петербургский комитет по строительству заключил с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском «Метростроем» очередной контракт. Сумма контракта составила 952 млн рублей. Общая стоимость возведения объекта составляет 42 млрд рублей, строительство началось почти девять лет назад.