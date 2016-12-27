Полтавченко пообещал наказать желающих «нагреть руки» на строительстве стадиона Независимо от того, какую должность занимает человек

Любые попытки хищений при строительстве стадиона на Крестовском острове будут строго наказаны. Об этом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью информагентствам в понедельник.

«И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе, и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что подобная политика останется «неизменной».

Полтавченко заверил журналистов, что в скором времени стадион начнет работать и «радовать горожан». «Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал», — подытожил губернатор.

Напомним, накануне Петербургский комитет по строительству заключил с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском «Метростроем» очередной контракт. Сумма контракта составила 952 млн рублей. Общая стоимость возведения объекта составляет 42 млрд рублей, строительство началось почти девять лет назад.