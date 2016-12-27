Правительство Сахалина выделит 250 млн рублей на газификацию В нынешнем году на эти цели потратили свыше 688 млн рублей

Правительство Сахалинской области направит на газификацию 251,8 млн рублей в будущем году. Об этом во вторник сообщили в агентстве газификации региона.

В будущем году власти намерены построить сети газоснабжения в пригороде Южно-Сахалинска. В этом году на газификацию Сахалинская область выделила 679,8 млн рублей.

Добавим, в 2016 году в Южно-Сахалинске, Анивском, Ногликском и Тымовском районах прошли мероприятия по газификации. Также в 2017 г продолжатся работы по развитию рынка газомоторного топлива в Сахалинской области.

Напомним, во вторник министерстве энергетики Московской области отчитались о введении в эксплуатацию тех новых газопроводов. Их общая протяженность – 15,5 км.