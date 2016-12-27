Чистая прибыль «Группы ВТБ» за 11 месяцев составила 45,5 млрд рублей В ноябре группа получила 7,5 млрд рублей прибыли

Чистая прибыль «Группы ВТБ» за 11 месяцев текущего года составила 45,5 млрд рублей. Об этом сообщили в кредитной организации во вторник.

В ноябре чистая прибыль «Группы ВТБ» составила 7,5 млрд рублей. Чистый процентный доход «Группы ВТБ» за 11 месяцев вырос на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 378,1 млрд рублей.

Совокупные расходы группы увеличились на 13,2% в январе-ноябре до 177,2 млрд рублей. В ноябре показатель составил 11,2 млрд рублей, что на 761,5% больше, чем в ноябре 2015 года.

В «Группу ВТБ» входят «Почта банк», ВТБ и «ВТБ24». Последний специализируется на работе с частными клиентами. Ранее руководство ВТБ приняло решение об объединении ВТБ и «ВТБ24» структур в одну. Процесс, по словам председателя правления банка, планируется завершить до 2018 года. В ВТБ отмечали, что объединение не отразится на клиентах банка.