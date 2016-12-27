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27.12.16 / 10:45 Новости / Россия и мир

В России приостановили полеты Ту-154

Из-за катастрофы в Черном море

Ту-154В России прекратили полеты всех самолетов Ту-154, которые принадлежат силовым ведомствам. Об этом стало известно во вторник.

Прекращение полетов связано с авиакатастрофой Ту-154. «Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования», — сообщил источник «Интерфакса».

Такая мера существенно на полетах не скажется. «В настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число данного типа самолетов», — сказал источник.

Напомним, 25 декабря пропал с радаров самолет Минобороны. Он вылетел с дозаправки в Сочи и рухнул в Черное море. На борту судна находились 92 человек. Среди них – военнослужащие, журналисты, а также ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели в Сирию.

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