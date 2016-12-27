По итогам трех кварталов самыми проблемными регионами по ОСАГО регионами стали Адыгея и Волгоградская область Самые проблемные в части мошенничества и убыточности

По итогам девяти месяцев 2016 года самыми проблемными регионами по ОСАГО регионами стали Адыгея и Волгоградская область. Об этом в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили во вторник.

Третьим проблемным регионом стала Карачаево-Черкесская республика. Далее идут Архангельская и Камчатская области. Лучшими в плане страховок ОСАГО оказались Калининградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская область, Севастополь и Крым.

Отметим, РСА составил рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов. Для этого в РСА собрали информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ.

Республика Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкесия лидируют в рейтинге худших еще с июня 2016 года. При этом три региона ушли из двадцатки худших: Бурятия, Дагестан и Мордовия. Их места заняли Оренбургская область, Саратовская область и республика Марий Эл.