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27.12.16 / 11:43 Новости / Россия и мир / Финансы

«Ростех» планирует продать 25% «Калашникова»

Главам «Калашникова» и «Трансмашхолдинга»

калашников оружие ружье пистолетГоскорпорация «Ростех» планирует в 2017 году продать 25% акций концерна «Калашников». Об этом во вторник сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Госкорпорация намерена продать четверть концерна частным инвесторам. Предполагается, что ими станут генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко, а также президент и совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. Контрольный пакет акций после закрытия сделки останется у «Ростеха».

Отметим, в 2013 году «Ростех» передал частным инвесторам 49% «Калашникова». Тогда акции компании приобрели Алексей Криворучко и Андрей Бокарев. По условиям сделки они должны были инвестировать в развитие концерна 2,6 млрд рублей.

Отметим, в концерн «Калашников» входят три бренда. Одноименное предприятие производит боевое оружие. Компания «Ижмаш» занимается производством спортивного оружия. «Байкал» создает охотничьи и гражданские ружья.

По материалам: tass.ru
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