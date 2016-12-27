Путин: Ущерб РФ от экологических проблем достиг 6% ВВП С учетом последствия для здоровья людей – 15%

Ущерб России от экологических проблем достиг 6% ВВП. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, экономический ущерб с учетом последствия для здоровья людей составил 15%. В целом, отметил президент, «по ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений».

Путин рассказал, что количество мусора на стихийных свалках в России превысило 30 млрд тонн. Их территории занимают около 48 тыс. га.

Отметим, 2017 год объявлен годом экологии. Во вторник Госсовет по экологии планирует утвердить Концепцию зеленого развития РФ до 2030 года. В ней также указана перспектива до 2050 года. В документе, в частности, идет речь о введении квот на вредные выбросы для региональных предприятий.