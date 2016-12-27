В Академической капелле Петербурга завершили ремонт Ремонтные работы длились четыре месяца

В Государственной академической Капелле Петербурга завершили ремонт. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Ремонтные работы длились четыре месяца. В музыкальном учреждении были выполнены работы по реставрации фасадов Главного здания, а также реконструкции отдельных помещений Капеллы. Кроме того, произведен капитальный ремонт лестницы, ведущей в Камерный зал.

Государственная академическую Капелла Петербурга — старейшее отечественное профессиональное музыкальное учреждение. Капелла располагается в зданиях по набережной реки Мойки, дом 20 с 1810 года. В 1889 году здания были построены по проекту Леонтия Бенуа.