Умер писатель Ричард Адамс Ему было 96 лет

Скончался английский писатель Ричард Адамс, автор романа-сказки «Обитатели холмов». Об этом во вторник официально заявили его родственники.

"Горячо любимая Ричардом семья сообщила со скорбью, что их дорогой отец, дед и прадед скончался в канун Рождества», — говорится в сообщении. Писателю было 96 лет.

Отметим, Адамс стал известен благодаря роману «Обитатели холмов». Его опубликовали в 1972 году. В романе-сказке рассказывается о жизни колоний кроликов у Уотершипского холма. За произведение Адамс получил медаль Карнеги и британскую премию в области детской литературы. В России роман начали издавать в 1975 году.