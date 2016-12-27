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27.12.16 / 22:36 Новости / Россия и мир

Умер писатель Ричард Адамс

Ему было 96 лет

ричард адамсСкончался английский писатель Ричард Адамс, автор романа-сказки «Обитатели холмов». Об этом во вторник официально заявили его родственники.

"Горячо любимая Ричардом семья сообщила со скорбью, что их дорогой отец, дед и прадед скончался в канун Рождества», — говорится в сообщении.  Писателю было 96 лет.

Отметим, Адамс стал известен благодаря роману «Обитатели холмов». Его опубликовали в 1972 году. В романе-сказке рассказывается о жизни колоний кроликов у Уотершипского холма. За произведение Адамс получил медаль Карнеги и британскую премию в области детской литературы. В России роман начали издавать в 1975 году.

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