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27.12.16 / 19:06 Новости / Россия и мир

«Роснефть» выиграла два тендера на освоение участков нефти в ХМАО

Речь идет о Назымском и Ай-Яунском участках недр

роснефть (2)«Роснефть» выиграла конкурсы на освоение двух участков нефти в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре. Об этом во вторник сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской.

Речь идет о Назымском и Ай-Яунском участках недр. Итоговый платеж по Назымскому участку составил 4,85 млрд рублей. За право разрабатывать Ай-Яунский участок «Роснефть» заплатила 2,19 млрд рублей.

Отметим, «Роснефть» была единственным участником конкурса на разработку Ай-Яунского участка. Ранее Роснедра три раза объявляли тендер, однако заявок не было.

Добавим, 12 декабря совет директоров «Роснефти» одобрил покупку 30% доли в газовом блоке Шорук на шельфе Египта. Сумма сделки — $2,8 млрд.

По материалам: tass.ru
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