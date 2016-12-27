«Ростелеком» потратит на бессрочные лицензии на программы Microsoft 1,26 млрд рублей Поставщиком выступит «Компарекс»

Компания «Ростелеком» купит 133 тыс. лицензий для программного обеспечения от Microsoft за 1,26 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании во вторник.

Поставщиком лицензий Microsoft для «Ростелекома» с 2013 года выступает компания «Компарекс». Как отмечает издание «Ведомости», российская компания закупает бессрочные лицензии по ценам 2013 года.

Добавим, сделка не попадает под закон, ограничивающий свободные закупки иностранного ПО государственными органами, который с лета касается и госкомпаний. Закон, действующий с 1 января текущего года, запрещает покупать новое ПО. Ограничения не распространяются на старые контракты.