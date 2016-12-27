Все новости

27.12.16 / 13:27 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ростех» выставил на продажу участок в Репино

За 155 млн рублей

Фото: pravdaurfo.ru

Фото: pravdaurfo.ru

Государственная корпорация «Ростех» выставила на продажу  туристическую базу НПО «Импульс» на Приморском шоссе, 441. Об этом во вторник сообщает «Фонтанка».

Площадь участка — 2 га. Он был оценен в 155 млн рублей. На его территории находится здание бывшей администрации турбазы, площадью 150 кв. м. Торги пройдут 3 февраля.

Смольный включил участок в региональную программу по стимулированию жилищного строительства в 2011 году. Инженерную подготовку для строительства 6 тыс. кв м жилья власти Петербурга оценили в 40 млн рублей. В настоящее время максимальная высота застройки земли составляет 15 метров.

По материалам: www.fontanka.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016