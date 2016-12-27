«Ростех» выставил на продажу участок в Репино За 155 млн рублей

Государственная корпорация «Ростех» выставила на продажу туристическую базу НПО «Импульс» на Приморском шоссе, 441. Об этом во вторник сообщает «Фонтанка».

Площадь участка — 2 га. Он был оценен в 155 млн рублей. На его территории находится здание бывшей администрации турбазы, площадью 150 кв. м. Торги пройдут 3 февраля.

Смольный включил участок в региональную программу по стимулированию жилищного строительства в 2011 году. Инженерную подготовку для строительства 6 тыс. кв м жилья власти Петербурга оценили в 40 млн рублей. В настоящее время максимальная высота застройки земли составляет 15 метров.