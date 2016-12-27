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27.12.16 / 16:31 Новости / Россия и мир / Финансы

«Ростех» получит 100% акций «Уралвагонзавода»

В течение 18 месяецев

Фото: newinform.com

Фото: newinform.com

Госкорпорация «Ростех» получила 100% акций «Уралвагонзавода». Соответствующий документ во вторник опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ о передаче акций подписал президент РФ Владимир Путин. В течение 18 месяцев правительство должно передать акции «Ростеху». Кроме того, «Уралвагонзавод» прекращает входить в число стратегических компаний.

Отметим, в настоящее время «Уралвагонзавод» находится в сложном финансовом положении. Долги предприятия составляют 7,3 млрд рублей и $30,2 млн.

Сменить руководство УВЗ и передать предприятие «Ростеху» предложил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Пока все акции «Уралвагонзавода» принадлежат государству в лице Росимущества.

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