В Русском музее покажут немецкий видеоарт Восемь произведений

В Русском музее открывают выставку немецкого видеоарта. Она состоится с 28 декабря по 30 января, сообщили в музее.

В программе – восемь произведений немецких художников и артистов, которые работают в Германии. Выставку подготовили при участии Гете-института и «Видео-форума» Нового берлинского худодественного объединения.

На следующий день после открытия в Мраморном дворце пройдет лекция художницы Анастасии Кизиловой о творчестве художника Бьерна Мельхауса. Она стартует в 18:00. В произведении «Устно» Мельхаус пародирует телевизионную проповедь, анализирует воздействие телевидение на зрителя и коммерциализацию ТВ.

Музей Людвига в Русском музее работает с 1995 года. Постоянная экспозиция музея Людвига – это единственной в России место, где можно видеть классические произведения интернационального современного искусства с послевоенного времени до начала XXI столетия. Музей Людвига находится в Русском музее. Вход в Мраморный дворец стоит 300 рублей для взрослых, 150 рублей для детей.