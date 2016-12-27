Все новости

27.12.16 / 20:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Русском музее покажут немецкий видеоарт

Восемь произведений

видеоарт выставка русский музейВ Русском музее открывают выставку немецкого видеоарта. Она состоится с 28 декабря по 30 января, сообщили в музее.

В программе – восемь произведений немецких художников и артистов, которые работают в Германии. Выставку подготовили при участии Гете-института и «Видео-форума» Нового берлинского худодественного объединения.

На следующий день после открытия в Мраморном дворце пройдет лекция художницы Анастасии Кизиловой о творчестве художника Бьерна Мельхауса. Она стартует в 18:00. В произведении «Устно» Мельхаус пародирует телевизионную проповедь, анализирует воздействие телевидение на зрителя и коммерциализацию ТВ.

Музей Людвига в Русском музее работает с 1995 года. Постоянная экспозиция музея Людвига – это единственной в России место, где можно видеть классические произведения интернационального современного искусства с послевоенного времени до начала XXI столетия. Музей Людвига находится в Русском музее. Вход в Мраморный дворец стоит 300 рублей для взрослых, 150 рублей для детей.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016