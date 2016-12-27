Российские рыбаки побили рекорд итогового вылова 2015 года

Общий вылов всех российских рыболовов на 27 декабря 2016 года побил рекорд 2015 года. Об этом во вторник сообщили в Росрыболовстве.
Вылов составил 4,6 млн тонн, что на 224,6 тыс. тонн, или на 5,1% больше уровня прошлого года. Больше всего рыбы поймали в Дальневосточном бассейне – 3 млн тонн. Общий вылов в Северном бассейне 558,12 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне добыто 99,76 тыс. тонн. В Балтийском море выловили 72,13 тыс. тонн. Падение вылова произошло только у рыбаков Волжско-Каспийского бассейна — 67,97 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,3%, или 0,23 тыс. тонн. В конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств вылов составил 672,37 тыс. тонн.
В I полугодии российские рыбаки выловили на 1,5% рыбы больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Общий объем улова составил 2,56 млн тонн рыбы. В количественном отношении это число на 37,6 тыс. тонн (1,5%) больше, чем в прошлом году. Вылов рыбы вырос во всех водах, кроме Волжско-Каспийского бассейна: там уровень добычи упал на 0,1 тыс. тонн рыбы. Добыча российских рыболовов в районах других государств уменьшилась до 221,1 тыс. тонн.