Российские рыбаки побили рекорд итогового вылова 2015 года Выловили более 4,6 млн тонн рыбы

Общий вылов всех российских рыболовов на 27 декабря 2016 года побил рекорд 2015 года. Об этом во вторник сообщили в Росрыболовстве.

Вылов составил 4,6 млн тонн, что на 224,6 тыс. тонн, или на 5,1% больше уровня прошлого года. Больше всего рыбы поймали в Дальневосточном бассейне – 3 млн тонн. Общий вылов в Северном бассейне 558,12 тыс. тонн. В Азово-Черноморском бассейне добыто 99,76 тыс. тонн. В Балтийском море выловили 72,13 тыс. тонн. Падение вылова произошло только у рыбаков Волжско-Каспийского бассейна — 67,97 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,3%, или 0,23 тыс. тонн. В конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств вылов составил 672,37 тыс. тонн.

В I полугодии российские рыбаки выловили на 1,5% рыбы больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Общий объем улова составил 2,56 млн тонн рыбы. В количественном отношении это число на 37,6 тыс. тонн (1,5%) больше, чем в прошлом году. Вылов рыбы вырос во всех водах, кроме Волжско-Каспийского бассейна: там уровень добычи упал на 0,1 тыс. тонн рыбы. Добыча российских рыболовов в районах других государств уменьшилась до 221,1 тыс. тонн.