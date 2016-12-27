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27.12.16 / 16:27 Новости / Общество / Россия и мир

РЖД запустил оплату скоростных поездов через «Яндекс.Деньги»

«Сапсана», «Ласточки» и «Аллегро»

Фото АБН

Фото АБН

В РЖД рассказали о возможности купить билеты на скоростные поезда при помощи сервиса «Яндекс.Деньги». Об этом стало известно во вторник.

Для оплаты доступны билеты из Москвы в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Хельсинки, Бологое и Великий Новгород, из Краснодара в Ростов-на-Дону и из Адлера в Майкоп. «Яндекс.Деньги» проводит оплату без комиссии.

В РЖД также рассказали, что доля пассажиров скоростных поездов, покупающих билеты онлайн, составляет 80%. Три из пяти пассажиров поездов дальнего следования покупают электронные билеты.

Ранее стало известно, что пользователи «Яндекс.Денег» смогут переводить деньги через «Вконтакте». Перевести средства можно любому пользователю из списка друзей, указавшему настранице свой номер телефона.

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