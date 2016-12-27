В декабре петербуржцы использовали автоплатеж Сбербанка для оплаты проезда по ЗСД в два раза чаще год к году Они пополняли лицевой счет транспондера

В декабре 2016 года жители Петербурга использовали автоплатеж Сбербанка для оплаты проезда по Западному скоростному диаметру в два раза чаще год к году. Об этом во вторник сообщили в Северо-Западном банке Сбербанка.

Отметим, «Автоплатеж» пополняет лицевой счет транспондера. Это устройство для безналичной оплаты за проезд по ЗСД.

Центральную часть Западного скоростного диаметра в Петербурге открыли в начале декабря. На торжественную церемонию приезжал президент России Владимир Путин. ЗСД позволяет жителям города доехать из одной части в другую в пределах 15 минут. При этом проезд по центральной части магистрали пока что бесплатный. На северной и южной частях ЗСД оператор «Магистраль Северной столицы» поднял тарифы.