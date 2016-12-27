Все новости

27.12.16 / 16:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Бойцы СОБР изымают контрафактные шубы из Апраксина двора

Шубы не оснащены специальными чипами

Фото shubki.info

Фото shubki.info

Бойца СОБРа изымают контрафактные шубы в Апраксином дворе в Петербурге. Об этом во вторник сообщает «Фонтанка».

По данным издания, внимание Роспотребнадзора, сотрудников оперативной таможни СЗТУ и Росгвардии привлекли шубы с признаками контрафакта. Шубы не были оснащены RFID-метками, которые подают радиосигнал.

Шубы подлежат обязательной чипизации с апреля текущего года. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что доля контрафактных шуб на российском рынке составляет около 90%. В октябре ведомство изъяло в ТЦ «Балканский» в Петербурге 500 шуб без радиомаяков. Стоимость арестованных изделий составила около 20 млн рублей.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016