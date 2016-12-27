Бойцы СОБР изымают контрафактные шубы из Апраксина двора Шубы не оснащены специальными чипами

Бойца СОБРа изымают контрафактные шубы в Апраксином дворе в Петербурге. Об этом во вторник сообщает «Фонтанка».

По данным издания, внимание Роспотребнадзора, сотрудников оперативной таможни СЗТУ и Росгвардии привлекли шубы с признаками контрафакта. Шубы не были оснащены RFID-метками, которые подают радиосигнал.

Шубы подлежат обязательной чипизации с апреля текущего года. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что доля контрафактных шуб на российском рынке составляет около 90%. В октябре ведомство изъяло в ТЦ «Балканский» в Петербурге 500 шуб без радиомаяков. Стоимость арестованных изделий составила около 20 млн рублей.