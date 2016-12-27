В Смольном создали систему учета трудных подростков Запустят ее в 2017 году

В Смольном создали единую автоматизированную систему учета трудных подростков. Об этом во вторник журналистам рассказала председатель комитета по молодежной политике Рената Абдулина, передает корреспондент АБН.

Систему планируют запустить в 2017 году. Для этого, по словам Абдулиной, нужно получить все необходимые согласования. Система была разработана комитетом по информатизации и связи совместно с комитетом по молодежной политике. Она будет работать в рамках новой городской схемы социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних и молодых людей от 14 до 19 лет, склонных к правонарушениям.

Абдулина пояснила, что идея создания нового подхода к социальной адаптации трудных подростков появилась в Смольном после того, как начались проблемы в профильном предприятии «Новое поколение».

«Система адаптации будет включать три этапа. Сначала комиссии по делам несовершеннолетних будут проводить социальную диагностику и монторинг несовершеннолетних и проводить с ними первичную профилактику. Специалистам нужно будет понять, почему подросток оказался в тяжелой жизненной ситуации и разработать план работы с ним. Если первичная профилактика даст плоды, за подростком продолжать наблюдать. Если нет — переходим ко второму этапу, социальному сопровождению. Третий этап — обеспечение трудовой занятости», — рассказала Рената Абдулина.

Трудным подросткам предложат работу на спортивных и культурных объектах, в сфере курьерских доставок и общепита.

«Таким образом все несовершеннолетние будут находиться под пристальным вниманием», — подытожила Абдулина.

Напомним, ранее сотрудники и подопечные «Нового поколения» обращались к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой сохранить организацию. В «Новом поколении» уверены, что их закрытие в первую очередь негативно скажется на трудных подростках и молодежи. По мнению работников организации, в Петербурге нет компании, которая бы смогла их оперативно заменить. Ранее депутат ЗакСа от «Партии роста» Максим Резник со ссылкой на ГУ МВД Петербурга сообщал, что прекращение фактической деятельности «Нового поколения» негативно сказалась на подростковой преступности.