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27.12.16 / 13:31 Новости / Общество / Россия и мир

Следователи провели выему документов в мэрии Березовского

Второй раз за месяц

Фото: justmedia.ru

Фото: justmedia.ru

Следователи провели выему документов в администрации города Березовского в Свердловской области. Об этом во вторник сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Документы в мэрии изъяли уже второй раз за декабрь. В этот раз  в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Администрация Березовского выступает в качестве потерпевшей стороны.

Отметим, 12 декабря в администрации города также прошла выемка документов. Причиной стал срыв программы по переселению россиян из аварийного жилья. Обыски также прошли в ноябре в рамках другого дела. Они были связаны с заключением администрацией города контракта с компанией «Свердлоблжилстрой» на сумму 366 млн рублей.

По материалам: interfax.ru
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