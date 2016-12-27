Следователи провели выему документов в мэрии Березовского Второй раз за месяц

Следователи провели выему документов в администрации города Березовского в Свердловской области. Об этом во вторник сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга.

Документы в мэрии изъяли уже второй раз за декабрь. В этот раз в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Администрация Березовского выступает в качестве потерпевшей стороны.

Отметим, 12 декабря в администрации города также прошла выемка документов. Причиной стал срыв программы по переселению россиян из аварийного жилья. Обыски также прошли в ноябре в рамках другого дела. Они были связаны с заключением администрацией города контракта с компанией «Свердлоблжилстрой» на сумму 366 млн рублей.