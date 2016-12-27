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27.12.16 / 06:59 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: Штаб Трампа начал подготовку к инаугурационной речи

Политик расскажет о ближайших реформах

трамп дональд kontinentusa.comВ штабе избранного президента США Дональда Трампа приступили к подготовке инаугурационной речи, с которой политик выступит 20 января. Об этом сообщает во вторник CNN.

По информации телеканала, подготовку поручили  Стивену Миллеру. Миллер, который займет место старшего советника по политическим вопросам в администрации Трампа, готовил для него речи во время предвыборной кампании.

«Речь будет посвящена системе образования, инфраструктуре, безопасности границ, состоянию армии, экономике и аутсорсингу», — отмечает CNN. Издание Politico сообщает, что после инаугурации Трамп может отправиться не на традиционный фуршет, а «в толпу».

Добавим, инаугурация Трампа запланирована на 20 января. Тогда же истекут президентские полномочия нынешнего главы США Барака Обамы. Трамп ранее писал, что хотел бы увидеть на церемонии не знаменитостей, а простых американцев.

По материалам: cnn.com
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