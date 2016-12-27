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27.12.16 / 11:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный: Брошенных объектов строительства в Петербурге нет

Власти города знают, что делать с проблемными зданиями

Фото АБН

Фото АБН

Брошенных объектов строительства в Петербурге на данный момент нет. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский, передает корреспондент АБН.

Как отметил Барановский, власти Петербурга знают, что делать с каждым проблемным объектом. За всеми зданиями установлен строгий государственный контроль, отметил чиновник.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что интерес к инвестиционным предложениям города значительно вырос как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний. «Особенно к проектам на основе государственно-частного партнерства. В активную стадию в 2017 году вступит строительство целого ряда объектов социальной и гостиничной инфраструктуры», — отметил губернатор.

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