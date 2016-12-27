Смольный. Рейтинг выживаемости

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в 2016 году СМИ дважды отправляли «в отставку». Но, вопреки слухам, градоначальник усидел в своем кресле. А насколько уверенно себя чувствуют его подчиненные? АБН составил рейтинг выживаемости председателей Смольниниских комитетов.

Для рейтинга мы отобрали 15 комитетов с самыми солидными бюджетами. Это Жилищный комитет (Валерий Шиян), комитет имущественных отношений (Александр Семчуков), комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (Леонид Богданов), комитет по инвестициям (Ирина Бабюк), комитет по информатизации и связи (Денис Чамара), комитет по культуре (Константин Сухенко), комитет по промышленной политике и инновациям (Максим Мейксин), комитет по развитию транспортной инфраструктуры (Сергей Харлашкин), комитет по социальной политике (Александр Ржаненков), комитет по строительству (Сергей Морозов), комитет по транспорту (Александр Головин), комитет по физической культуре и спорту (Павел Белов), комитет по энергетике и инженерному обеспечению (Андрей Бондарчук), комитет финансов (Алексей Корабельников).

Лидером рейтинга стал смольнинский долгожитель, Александр Ржаненков, который с 2004 года председательствует в комитете по социальной политике. Он победил с большим отрывом, получив 20,2 балла из 25 возможных. По мнению экспертов АБН, выживаемым Ржаненкова делают стабильность работы комитета, позитивный имидж в СМИ и хорошие отношения с подведомственными ему организациями и коллегами по аппарату.

Второе место досталось председателю комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леониду Богданову. Что не удивительно. Богданов занимает этот пост с 2003 году. Он «заработал» 19,2 балла. Отношения с Георгием Полтавченко, переназначившим смольнинского старожила в 2012 году, и отсутствие конкурентов – вот самые сильные стороны Леонида Богданова по мнению экспертов.

Почетное третье место занял председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, набравший 18,8 баллов. Занимает этот пост с начала 2013 года. Его козыри – стабильность работы комитета и все та же лояльность Полтавченко.

Хуже всего дела обстоят у председателя комитета по строительству Сергея Морозова и председателя комитета по информатизации и связи Дениса Чамары. Они набрали лишь по 12,4 балла. Их самое слабое место – имидж в СМИ. Морозов занял пост в апреле, сменив «проштрафившегося» Михаила Демиденко. Его в феврале за срыв сроков по исполнению госзаказов публично отругал Полтавченко, а в августе от градоначальника досталось и Морозову. Его отчитали за то, что он не смог нормально объяснить людям механизм «переброса» денег со строительства соцобъектов на нужды стадиона на Крестовском острове.

Что касается Чамары, то он полновесным председателем стал лишь на днях (до этого был и.о.) и сейчас проходит шестимесячный испытательный срок.

Чуть было не попал в аутсайдеры и председатель комитета финансов Алексей Корабельников. Но у него зашкаливает параметр «отношения с Полтавченко». Что не удивительно, ведь Корабельников – друг сына градоначальника. При этом по остальным пунктам у него показатели средние и ниже среднего (всего 14,8 балла).

Рейтинг АБН основан на оценках экспертов. Петербургские политологи и политтехнологи оценивали председателей по пяти параметрам от 0 до 5 баллов. Таким образом максимально можно было получить 25 баллов. Параметры, по которым оценивались председатели комитетов: Отношения с Полтавченко, отношения с сообществом, имидж в СМИ, отсутствие конкурентов, стабильность комитета.

Эксперты, которые позволили указать в публикации имя: Дмитрий Солонников, Юрий Ведутов, Юрий Светов, Антон Вуйма и Инна Бурикова.

Весь рейтинг:

1 Ржаненков Александр Николаевич по социальной политике 20,2 2 Богданов Леонид Павлович по законности и правопорядку 19,2 3 Мейксин Максим Семенович по промышленной политике и инновациям 18,8 4/5 Колабутин Валерий Михайлович по здравоохранению 17,2 4/5 Сухенко Константин Эдуардович по культуре 17,2 6/7 Бондарчук Андрей Сергеевич по энергетике и инженерному обеспечению 16,6 6/7 Белов Павел Александрович по физкультуре и спорту 16,4 8 Бабюк Ирина Анатольевна по инвестициям 16 9 Шиян Валерий Васильевич жилищный 15,6 10 Корабельников Алексей Алексеевич по финансам 14,8 11 Харлашкин Сергей Викторович по развитию транспортной инфраструктуры 14,3 12 Головин Александр Николаевич по транспорту 13,6 13 Семчуков Александр Сергеевич имущественных отношений 13,4 14/15 Морозов Сергей Эдуардович по строительству 12,4 14/15 Чамара Денис Петрович по информатизации и связи 12,4

Елизавета Белова, Виталий Беспалов / АБН