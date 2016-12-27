Смольный сообщил о завершении работ на стадионе на Крестовском Общестроительных работ первого этапа

Администрация Петербурга подтвердила информацию о завершении работ на стадионе на Крестовском острове. Об этом во вторник сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Генподрядчик «Метрострой» накануне отправил в комитет по строительству документ о завершении общестроительных работ первого этапа. В Смольном подчеркнули, что уведомление отправили в срок по госконтракту – 26 декабря.

В настоящий момент комитет по строительству принимает стадион. Также Ростехндзор проверяет арену для того, чтобы выдать заключении о соответствии проектной документации и техрегламентам.

Накануне «Метрострой» сообщил об окончании работ на стадионе и сдаче объекта. При этом церемонию сдачи арены с участием официальных лиц отложили, сказали в аппарате Албина накануне.

Комитет по строительству и «Метрострой» 20 декабря заключили еще один контракт. Он рассчитан на срок до 31 марта. Стоимость тендера – 1 млрд рублей. Его заключили для достройки стадиона. Отметим, во время второго этапа строительства стадион адаптируют к требованиям FIFA, а также проведут работы по безопасности.

Общая стоимость первого этапа строительных работ составила 43 млрд рублей. Стадион строят с 2007 года. На нем пройдут матчи Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Первый матч на арене проведет петербургский клуб «Зенит», который впоследствии получит стадион. Матч планируют устроить в апреле.