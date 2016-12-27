«Согласие» выплатило более 2 млн рублей за снижение урожайности картофеля Из-за дождей

Страховая компания «Согласие» выплатила более 2 млн рублей за снижение урожайности картофеля одному из многопрофильных агропромышленных комплексов Сахалинской области. Об этом в «Согласии» сообщили во вторник.

По договору страховой защитой обеспечили посадки картофеля на площади 85 га. Страховой случай наступил из-за обильных дождей и переувлажнения почвы.

Ранее «Согласие» выплатило более 13 млн рублей из-за пожара на Мазульском известняковом руднике. Он находится в Красноярском крае.

Уставный капитал «Согласия» 5,4 млрд руб. «Согласие» работает во всех федеральных округах России. За девять месяцев 2016 года «Согласие» собрало 24,6 млрд рублей страховых премий. А выплатило более 15,4 млрд рублей.